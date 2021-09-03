من هو زيدان إقبال لاعب منتخب العراق الأولمبي ومانشستر يونايتد؟

زيدان إقبال نجم صاعد بقوة في سماء لعبة كرة القدم، وهو متواجد حاليًا في معسكر منتخب العراق الأولمبي تحت 23 سنة بمدينة دبي الإماراتية، حيث يستعد هذا المنتخب لتصفيات أمم آسيا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية عن زيدان إقبال ومسيرته مع عالم كرة القدم، كما نقدم معلومات هامة عن Zidane Iqbal نجم العراق ونادي مانشستر يونايتد العملاق الإنجليزي.

من هو زيدان إقبال لاعب العراق ومانشستر يونايتد؟

هو زيدان عمار إقبال، من مواليد مدينة مانشستر عام 2003 (عمره 18 عامًا)، يلعب زيدان إقبال في مركز الوسط لنادي مانشستر يونايتد الرديف تحت 23 سنة، زيدان إقبال لاعب منتخب العراق الأولمبي مولود لأب باكستاني وأم عراقية، ويحق له تمثيل العراق أو باكستان أو إنجلترا.

العراقي زيدان إقبال بدأ لعب كرة القدم في نادي سال يونايتد قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، في مايو 2021 وقع زيدان إقبال أول عقد إحترافي مع مانشستر يونايتد، شارك زيدان إقبال مع منتخب العراق للشباب، ووجهت له الدعوة للمشاركة مع منتخب العراق تحت 20 سنة.