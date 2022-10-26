من هو زيكو لاعب حرس الحدود؟

ما إن تشاهده من أول وهلة في الملعب، تعرف أن هذا اللاعب سوف يكون له شأن كبير في عالم كرة القدم المصرية، وذلك في حال حافظ على مستواه وطوره، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب ونجم نادي حرس الحدود السكندري مصطفى زيكو، والأندية التي لعب لها من قبل، وبعض المعلومات عن مسيرته الكروية.

من هو مصطفى زيكو لاعب نادي حرس الحدود؟