من هو زيكو لاعب حرس الحدود؟

بواسطة محمود عطا الله
مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود

ما إن تشاهده من أول وهلة في الملعب، تعرف أن هذا اللاعب سوف يكون له شأن كبير في عالم كرة القدم المصرية، وذلك في حال حافظ على مستواه وطوره، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب ونجم نادي حرس الحدود السكندري مصطفى زيكو، والأندية التي لعب لها من قبل، وبعض المعلومات عن مسيرته الكروية.

من هو مصطفى زيكو لاعب نادي حرس الحدود؟

  • هو مصطفى عبد الرؤوف زيكو من مواليد 1977 (25 عامًا).
  • يلعب في مركز الوسط المهاجم.
  • مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود هو أحد النجوم التي ساهمت في صعود الحرس للدوري الممتاز من جديد، وهو صاحب هدف الصعود في مرمى الأولمبي.
  • تعاقد نادي الحرس مع مصطفى عبد الرؤوف زيكو في صيف 2020 قادمًا من نادي جمهورية شبين.
  • مصطفى زيكو هو من ناشئي نادي جمهورية شبين.
  • وضع جمهورية شبين بند في عقد زيكو للحرس، يقضي بحصول النادي على 25% في حال أعاد الحرس بيع اللاعب لنادي آخر.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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