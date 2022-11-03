من هو زيكو لاعب منتخب مصر الجديد؟.. يختاره فيتوريا بعد أول 90 دقيقة لهذا اللاعب في الدوري
أعلن روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر، عن قائمة المنتخب التي ستواجه بلجيكا وديًا في الكويت، قائمة منتخب مصر ضمت نجمًا جديدًا وهو مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) لاعب حرس الحدود الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للنجم مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب منتخب مصر الجديد، ومسيرته مع كرة القدم.
من هو زيكو لاعب منتخب مصر الجديد؟
- مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) لاعب منتخب مصر الجديد، هو جماح نادي حرس الحدود.
- تألق زيكو مع الحرس في أول ثلاث مباريات للفريق في الدوري الممتاز، وجذب إلية أنظار مدربي منتخب مصر ونجوم التحليل.
- زيكو المنضم لقائمة منتخب مصر ضد بلجيكا من مواليد 1997 (25 عامًا) يلعب في كل المراكز تحت رأس الحربة.
- مصطفى زيكو من أبناء نادي جمهورية شبين، تألق مع نادي الجمهورية في دوري الدرجة الأولى وجذب إليه أنظار عدة أندية في الدوري الممتاز لكن ناديه رفض بيعه، حتى نجح الحرس في ضم زيكو خلال صيف 2020.
- تألق زيكو مع حرس الحدود، وكان أحد النجوم التي قادت الفريق السكندري للعودة إلى الدوري الممتاز، وكان زيكو هو الذي سجل هدف التأهل للممتاز في شباك الأولمبي.
- لعب زيكو مع حرس الحدود في دوري الدرجة الأولى 24 مباراة وسجل 6 أهداف.
- في حال أعاد حرس الحدود بيع زيكو يحق لنادي جمهورية شبين 25% من قيمة عقد بيعه.