من هو زيكو لاعب منتخب مصر الجديد؟.. يختاره فيتوريا بعد أول 90 دقيقة لهذا اللاعب في الدوري

أعلن روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر، عن قائمة المنتخب التي ستواجه بلجيكا وديًا في الكويت، قائمة منتخب مصر ضمت نجمًا جديدًا وهو مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) لاعب حرس الحدود الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للنجم مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب منتخب مصر الجديد، ومسيرته مع كرة القدم.

من هو زيكو لاعب منتخب مصر الجديد؟