من هو زيلكو ماركوف مدرب كاظمة الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
زيلكو ماركوف مدرب كاظمة زيلكو ماركوف مدرب كاظمة

أعلن نادي كاظمة عن تعيين الصربي زيلكو ماركوف في منصب المدير الفني للفريق الأول بالنادي خلفًا للبوسني داركو، هذا ونُقدم لكم السيرة الذاتية للصربي زيلكو ماركوف مدرب كاظمة الجديد، ومسيرة هذا المدرب التدريبية، والأندية التي دربها ماركوف قبل نادي الكاظمة، هذا وقد وصل ماركوف للكويت بالفعل وقاد تدريبه الأول مع الفريق.

من هو ماركوف مدرب كاظمة الجديد؟

  • زيلكو ماركوف مدرب نادي كاظمة الجديد من مواليد صربيا عام 1976 (45 عامًا).
  • لهذا المدرب خبرة في الدوري الكويتي، حيث درب نادي التضامن في موسم 2019-2020.
  • في بداية مسيرته التدريبية درب عدة اندية صربية إلى جانب تدريبه لنادي Spijkenisse الهولندي.
  • بعدها درب عدة فرق عمانية وهي نادي عمان ونادي بوشر ونادي صحار.
  • كما درب ماركوف نادي مسيمير القطري ونادي سترة العماني.
  • حصل ماركوف مدرب نادي كاظمة مع مسيمير على المركز الثالث في دوري غاز قطر 2017، كما وصل مع نادي صحار إلى نصف نهائي كأس السلطان قابوس 2011.
  • طريقة لعب ماركوف 4-3-3 و 3-4-3.
  • من المرتقب أن يحقق ماركوف نجاحات مع نادي كاظمة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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