من هو زيلكو ماركوف مدرب كاظمة الجديد؟

أعلن نادي كاظمة عن تعيين الصربي زيلكو ماركوف في منصب المدير الفني للفريق الأول بالنادي خلفًا للبوسني داركو، هذا ونُقدم لكم السيرة الذاتية للصربي زيلكو ماركوف مدرب كاظمة الجديد، ومسيرة هذا المدرب التدريبية، والأندية التي دربها ماركوف قبل نادي الكاظمة، هذا وقد وصل ماركوف للكويت بالفعل وقاد تدريبه الأول مع الفريق.

من هو ماركوف مدرب كاظمة الجديد؟