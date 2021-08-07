من هو سام إدوزي لاعب مانشستر سيتي الصاعد الواعد؟

بزغ نجم جديد في صفوف الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي وهو الإنجليزي الصاعد الواعد سام إدوزي، حيث جذب هذا النجم نظر المدرب بيب جوارديولا ليضمه إلى صفوف الفريق الأول بداية من موسم 2022/2021، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب سام إدوزي حتى وصوله للفريق الأول للنادي السماوي، يذكر ان جوارديولا دائمًا ما يعطي الفرص الذهبية للاعبين الصغار، Sam Edozie نجح في استغلال تلك الفرصة.

من هو سام إدوزي لاعب مانشستر سيتي الصاعد؟

هو صامويل إدوزي من مواليد لندن عام 2003 (يبلغ من العمر 18 عامًا)، بخصوص معلومات عن سام إدوزي من ويكيبيديا نجد أنه كانت بدايته مع نادي تشيلسي، وفي 2019 انتقل من تشيلسي إلى مانشستر سيتي، وترك مدينته ليعيش في مانشستر وهو في سن صغيرة بهدف تحقيق الألقاب، في موسم 2020-2021 حقق سام إدوزي ثلاثة ألقاب مع مان سيتي، حيث لعب لفريق تحت 18 سنة وفريق تحت 23 سنة وحقق بطولتي الدوري تحت 18 و 23 سنة، كما حقق لقب FA cup للشباب في نفس الموسم.

سام إدوزي لاعب مانشستر سيتي بدأ موسم 2021-2022 مع الفريق الأول، وخاض المباريات الإعدادية للفريق لهذا الموسم، حيث لعب مان سيتي ثلاث مباريات ودية، سجل إدوزي هدفًا في كل مباراة، ليثبت إنه جدير بثقة جوارديولا.