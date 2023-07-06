من هو ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل؟.. فتى إيطاليا الذهبي يصل البريميرليج

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن التعاقد مع النجم الإيطالي ساندرو تونالي في عقد طويل الأمد حتى 2028، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية لساندرو تونالي لاعب نيوكاسل الجديد، وأهم أرقام وإنجازات هذا اللاعب والأندية التي لعب لها، أكدت عدة مصادر أن قيمة انتقال ساندرو من ميلان لنيوكاسل كانت مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلى 10% في حال أعاد نيوكاسل بيع اللاعب، بتلك الصفقة يكون تونالي أغلى لاعب إيطالي في التاريخ.

معلومات عن ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل الجديد

ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل من مواليد عام 2000 (23 عامًا) لاعب خط وسط دولي في منتخب إيطاليا الأول، بدأ ساندرو مسيرة التألق مع نادي بريشيا الإيطالي، حيث لعب في الفريق الأول لهذا النادي في سن 17 عامًا، كان أحد أسباب فوز بريشيا بلقب دوري سيريا B الإيطالي والتأهل للدوري الممتاز سيريا A، تألق ساندرو مع بريشيا مما جعل نادي ميلان يتعاقد معه على سبيل الإعارة مقابل 10 مليون يورو مع إمكانية الشراء مقابل 15 مليون يورو وبالفعل يقوم ميلان بشراء هذا النجم الكبير فنيًا وبدنيًا الصغير سنًا.



أرقام وإنجازات ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد:

– لعب لنادي بريشيا 88 مباراة وسجل 6 أهداف.

– لعب لنادي ميلان 120 مباراة وسجل 7 أهداف.

– لعب لمنتخب إيطاليا الأول 14 مباراة.

– فاز ساندرو تونالي مع منتخب إيطاليا تحت 19 سنة بالمركز الثاني لكأس أمم أوروبا 2018.

– فاز مع ميلان بالدوري الإيطالي 2022.

– فاز بجائزة الفتي الذهبي في إيطاليا عام 2020.