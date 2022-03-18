من هو ستيفن جوبي لاعب العربي الكويتي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
ستيفن جوبي لاعب العربي الجديد ستيفن جوبي لاعب العربي الجديد

أعلن نادي العربي الكويتي عن التعاقد رسميًا مع المهاجم النيجيري ستيفن جوبي في صفقة قوية من صفقات الانتقالات بالدوري الكويتي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم النيجيري ستيفن جوبي لاعب العربي الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام وإحصائيات هذا اللاعب، هذا ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فتح باب الانتقالات من الدوريين الأوكراني والروسي خلال الفترة الحالية، ستيفن جوبي سوف ينضم اليوم لتدريبات العربي.

من هو ستيفن جوبي لاعب العربي الجديد

  • هو ستيفن ميتشل جوبي، لاعب العربي الجديد من مواليد عام 2000 بنيجيريا (22 عامًا|9.
  • يلعب في مركز المهاجم الصريح.
  • لعب ستيفن جوبي لعدة اندية نيجيرية وهي لوبي ستارز وريفر يونايتد وويكي.
  • انتقل ستيفن جوبي للدوري الأوكراني عام 2021 حيث لعب لنادي Inhulets Petrove أحد أندية الدوري الممتاز الأوكراني 15 مباراة وسجل هدفين كان إحدهما في شاختار البطل الأوكراني المعروف.
  • لعب جوبي لفريق ويكي النيجيري 6 مباريات وسجل 5 أهداف، لعب لنادي ريفر يونايتد 33 مباراة وسجل هدفين، لعب لنادي لوبي ستارز 17 مباراة وسجل 3 أهداف.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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