من هو ستيفن جوبي لاعب العربي الكويتي الجديد؟

أعلن نادي العربي الكويتي عن التعاقد رسميًا مع المهاجم النيجيري ستيفن جوبي في صفقة قوية من صفقات الانتقالات بالدوري الكويتي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم النيجيري ستيفن جوبي لاعب العربي الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام وإحصائيات هذا اللاعب، هذا ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فتح باب الانتقالات من الدوريين الأوكراني والروسي خلال الفترة الحالية، ستيفن جوبي سوف ينضم اليوم لتدريبات العربي.

من هو ستيفن جوبي لاعب العربي الجديد