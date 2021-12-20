من هو سعد الوليد اللاعب الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

أُعلن في الكويت اليوم عن وفاة سعد الوليد لاعب نادي الجهراء ومنتخب الكويت وذلك بعد معاناة مع المرض، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب سعد الوليد الذي تُوفي اليوم، وبعض المعلومات عن الراحل، وكان سعد الوليد قد تعرض في يناير 2019 لمشكلة في ديسك الرقبة، وتعرض لعلاج خاطئ منعه من الحركة، سافر بعدها للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى الكويت في 2020 ليكمل علاجه في الكويت، قبل أن يتوفى اليوم.

من هو سعد الوليد اللاعب الكويتي الذي توفي اليوم؟