من هو سعد الوليد اللاعب الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
وفاة سعد الوليد وفاة سعد الوليد

أُعلن في الكويت اليوم عن وفاة سعد الوليد لاعب نادي الجهراء ومنتخب الكويت وذلك بعد معاناة مع المرض، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب سعد الوليد الذي تُوفي اليوم، وبعض المعلومات عن الراحل، وكان سعد الوليد قد تعرض في يناير 2019 لمشكلة في ديسك الرقبة، وتعرض لعلاج خاطئ منعه من الحركة، سافر بعدها للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى الكويت في 2020 ليكمل علاجه في الكويت، قبل أن يتوفى اليوم.

من هو سعد الوليد اللاعب الكويتي الذي توفي اليوم؟

  • سعد الوليد من مواليد عام 1992، توفى اليوم عن عمر يناهز 29 عاما.
  • كان يلعب في مركز الوسط المهاجم.
  • سعد الولد كان لاعبا موهوبا، ويمتلك مهارات فردية رائعة، وكان يتميز باللعب المتقن بكعب القدم.
  • عاش سعد الوليد فترة معايشة مع أحد أندية الدرجة الثانية الإيطالية منذ ست سنوات، وكان قريبا من الاحتراف في إيطاليا.
  • سعد الوليد لاعب دولي كويتي سابق.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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