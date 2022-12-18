من هو سكالوني مدرب الأرجنتين؟.. ذو الأصول الإيطالية يحقق المجد مع منتخب بلاده

بواسطة محمود عطا الله
سكالوني مدرب الأرجنتين سكالوني مدرب الأرجنتين

نجح المدير الفني ليونيل سكالوني في تحقيق المجد قاريًا وعالميًا مع منتخب بلاده الأرجنتين، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية لليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، وأهم المعلومات عن مسيرته التدريبية، وإنجازات سكالوني السابقة.

معلومات عن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين

  • هو ليونيل سباستيان سكالوني مدرب منتخب الأرجنتيني من مواليد الأرجنتين في عام 1987 (45 عامًا)، يحمل الجنسية الأرجنتينية والإيطالية.
  • ليونيل سكالوني صاحب أصول إيطالية من مدينة أسكولي.
  • بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب في مركز المدافع الأيمن والوسط الأيمن، معظم مسيرته كلاعب كانت في نادي لاكورونا الإسباني، كما لعب في إيطاليا لنادي لاتسيو ونادي أتلانتا، ولعب لنادي ويستهام، كما مثل منتخب الأرجنتين الأول كلاعب.
  • سكالوني درب منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة.
  • شغل منصب مساعد مدرب منتخب الأرجنتين الأول.
  • تولى منصب المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول منذ 2018.
  • إنجازات كالوني كمدير فني، الفوز ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 2021، الفوز بكأس العالم تحت 20 سنة عام 2017 مع المنتخب الأرجنتيني.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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