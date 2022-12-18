من هو سكالوني مدرب الأرجنتين؟.. ذو الأصول الإيطالية يحقق المجد مع منتخب بلاده
نجح المدير الفني ليونيل سكالوني في تحقيق المجد قاريًا وعالميًا مع منتخب بلاده الأرجنتين، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية لليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، وأهم المعلومات عن مسيرته التدريبية، وإنجازات سكالوني السابقة.
معلومات عن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين
- هو ليونيل سباستيان سكالوني مدرب منتخب الأرجنتيني من مواليد الأرجنتين في عام 1987 (45 عامًا)، يحمل الجنسية الأرجنتينية والإيطالية.
- ليونيل سكالوني صاحب أصول إيطالية من مدينة أسكولي.
- بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب في مركز المدافع الأيمن والوسط الأيمن، معظم مسيرته كلاعب كانت في نادي لاكورونا الإسباني، كما لعب في إيطاليا لنادي لاتسيو ونادي أتلانتا، ولعب لنادي ويستهام، كما مثل منتخب الأرجنتين الأول كلاعب.
- سكالوني درب منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة.
- شغل منصب مساعد مدرب منتخب الأرجنتين الأول.
- تولى منصب المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول منذ 2018.
- إنجازات كالوني كمدير فني، الفوز ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 2021، الفوز بكأس العالم تحت 20 سنة عام 2017 مع المنتخب الأرجنتيني.