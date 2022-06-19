من هو سيد نيمار لاعب الزمالك الجديد؟

دفع المدير الفني البرتغالي المخضرم فيريرا بنجم الزمالك الصاعد سيد عبدالله نيمار في مباراة الديربي الكبير أمام الأهلي والتي تُقام في الدوري اليوم الأحد 19 يونيو 2022، نٌقدم من خلال هذا التقرير بعض المعلومات المتاحة والسيرة الذاتية للنجم سيد عبدالله نيمار، وسبب تلقيبه بهذا الاسم، يعتبر هذا اللاعب واحد من أهم النجوم الصاعدة في عالم كرة القدم المصرية.
من هو سيد عبدالله نيمار لاعب الزمالك الصاعد؟
- هو سيد محمد عبدالله جاد الرب من مواليد عام 2000 (22 عاما).
- سيد نيمار لاعب الزمالك الصاعد يلعب في مركز الوسط المهاجم.
- سبب اطلاق لقب نيمار عللى سيد عبدالله هو أنه يلعب في نفس مركز اللاعب البرازيلي وهو مثله الأعلى، وأصدقاء اللاعب هم من أطلقوا عليه هذا الاسم.
- عندما كان في سن 9 سنوات، دخل أكاديمية نادي الزمالك.
- عام 2010 انضم سيد نيمار إلى قطاع الناشئين بنادي الزمالك ولمدة 10 سنوات.
- خاض تجربة احترافية بدوري الدرجة الثانية التايلاندي عام 2019، خلال 6 شهور لعب 6 مباريات وسجل هدفين.