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من هو شمخي أمان الشايع اللاعب الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
شمخي أمان الشايع ويكيبيديا وفاة شمخي أمان الشايع

أُعلن في الكويت، اليوم الأربعاء، عن وفاة شمخي أمان الشايع لاعب نادي كاظمة والمنتخب الأولمبي الكويتي، سبب وفاة شمخي الشايع هو حادث سير أليم أحزن الجميع، وفور الإعلان عن وفاة شمخي الشايع قرر اتحاد الكرة إلغاء مران المنتخبين الأول والأولمبي اليوم، هذا وستكون جنازة اللاعب الشاب الراحل بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، هذا وتم تناقل خبر وفاة شمخي أمان بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو شمخي أمان الشايع اللاعب الكويتي الذي توفي اليوم

شمخي أمان الشايع تُوفي اليوم عن عمر يناهز 19 عامًا، وهو حديث التخرج من الثانوية العامة، يلعب لنادي كاظمة ومنتخب الكويت الأولمبي، هذا ويشهد الجميع سواء في مدرسته أو في فريقه والمنتخب بأنه صاحب خلق عالي وصاحب ابتسامة دائمة، وغرد قائد نادي كاظمة ولاعب المنتخب حمد حربي عن وفاة شمخي الشايع قائلا  “انتقل الى رحمة الله حبيبي وصديقي وأخي الصغير، شمخي أمان الشايع”.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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