من هو شمخي أمان الشايع اللاعب الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

أُعلن في الكويت، اليوم الأربعاء، عن وفاة شمخي أمان الشايع لاعب نادي كاظمة والمنتخب الأولمبي الكويتي، سبب وفاة شمخي الشايع هو حادث سير أليم أحزن الجميع، وفور الإعلان عن وفاة شمخي الشايع قرر اتحاد الكرة إلغاء مران المنتخبين الأول والأولمبي اليوم، هذا وستكون جنازة اللاعب الشاب الراحل بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، هذا وتم تناقل خبر وفاة شمخي أمان بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

*إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا شمخي لمحزونون. pic.twitter.com/SKTEokYrXi — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) November 11, 2020

من هو شمخي أمان الشايع اللاعب الكويتي الذي توفي اليوم

شمخي أمان الشايع تُوفي اليوم عن عمر يناهز 19 عامًا، وهو حديث التخرج من الثانوية العامة، يلعب لنادي كاظمة ومنتخب الكويت الأولمبي، هذا ويشهد الجميع سواء في مدرسته أو في فريقه والمنتخب بأنه صاحب خلق عالي وصاحب ابتسامة دائمة، وغرد قائد نادي كاظمة ولاعب المنتخب حمد حربي عن وفاة شمخي الشايع قائلا “انتقل الى رحمة الله حبيبي وصديقي وأخي الصغير، شمخي أمان الشايع”.