من هو طارق حامدي لاعب الكاراتيه السعودي الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2021؟

أصبحت السعودية على بُعد خطوة من تحقيق أول ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم السبت 7 أغسطس 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للبطل طارق حامدي المنافس على ذهب اولمبياد طوكيو، كما نقدم لكم حساب طارق حامدي على تويتر الرسمي، حيث من المرتقب أن يكون متابعي حساب طارق حامدي على تويتر ملايين من الشباب السعودي، وقد نجح الحامدي في التأهل إلى نهائي الكاراتيه في اولمبياد طوكيو وزن فوق 75 كيلو جرام ليضمن ميدالية ذهبية أو فضية للسعودية.

من هو طارق حامدي لاعب الكاراتيه الفائز بفضية طوكيو؟

هو طارق علي حامدي من مواليد 1998 (23 عامًا)، لاعب نادي الهلال ومنتخب السعودية، بدأ بطل الكاراتيه السعودي والحاصل على ميدالية بأولمبياد طوكيو عام 2009، ويقول انه دخل اللعبة بالصدفة، ولم يكن يأخذ الموضوع بجدية في البداية، لكن بعد المشاركة مع منتخب السعودية في كأس آسيا للكاراتيه 2012، بدأ يهتم بقوة ليكون بطل عالمي.

طارق حمدي بطل الميدالية الفضية السعودية في أولمبياد طوكيو حصل على ذهبية أمم آسيا 2019، في 2018 كان المصنف الأول على العالم في فئة الأولمبي، حصل على ذهب الدورة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حساب طارق حامدي على تويتر هو: https://twitter.com/tareqalhamdi?lang=ar

حصل طارق حامدي على برونزية الدوري العالمي الممتاز 2018 في دبي، حصل على ذهبية آسيا للكبار كازخستان 2017، طارق حمدي صاحب أول ذهبية عالم للسعودية لدرجة الشباب.