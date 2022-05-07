من هو عادل الملا اللاعب القطري السابق الذي تُوفي اليوم؟

أُعلن في قطر منذ قليل، عن وفاة اللاعب الدولي السابق عادل الملا، هذا وقد نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، بيان رسمي ينعي فيه النجم القطري الراحل، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم القطري الراحل عادل الملا، هذا ويتساءل الكثيرون في قطر الآن عن موعد جنازة عادل الملا، وهو ما سوف نتابع كل جديد بخصوصه.

من هو عادل الملا اللاعب القطري السابق الذي تُوفي اليوم؟