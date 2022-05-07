أُعلن في قطر منذ قليل، عن وفاة اللاعب الدولي السابق عادل الملا، هذا وقد نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، بيان رسمي ينعي فيه النجم القطري الراحل، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم القطري الراحل عادل الملا، هذا ويتساءل الكثيرون في قطر الآن عن موعد جنازة عادل الملا، وهو ما سوف نتابع كل جديد بخصوصه.
من هو عادل الملا اللاعب القطري السابق الذي تُوفي اليوم؟
- عادل الملا اللاعب الدولي القطري السابق من مواليد 1970 (تُوفي اليوم عن عمر يناهز 52 عامًا).
- تُوفي إثر تعرضه لأزمة قلبية.
- عادل الملا كان يلعب في مركز المهاجم.
- لعب الراحل لثلاثة أندية قطرية وهي العربي والخور والريان.
- لعب لمنتخب قطر في ثلاث مباريات دولية.
- له في مسيرته الدولية هدف واحد سجله في مباراة قطر والكويت خلال كأس الخليج عام 1992.
- موعد جنازة عادل الملا سوف يتم تحديدها قريبًا، حيث حدثت الوفاة في لندن.