من هو عبدول أجاجون لاعب الهلال السوداني الجديد؟

النجم النيجيري عبد الجليل أجاجون كان أحد صفقات الهلال السوداني المهمة خلال سوق الانتقالات الماضية مع بداية عام 2022، حيث نُقدم لكم معلومات من السيرة الذاتية للنجم عبدول أجاجون لاعب الهلال الجديد، ومسيرة هذا اللاعب مع لعبة كرة القدم، والأندية التي لعب لها عبدول أجاجون من قبل، وأرقام وإنجازات هذا اللاعب المتميز.

من هو عبدول أجاجون لاعب الهلال الجديد؟