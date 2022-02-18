من هو عبدول أجاجون لاعب الهلال السوداني الجديد؟

النجم النيجيري عبد الجليل أجاجون كان أحد صفقات الهلال السوداني المهمة خلال سوق الانتقالات الماضية مع بداية عام 2022، حيث نُقدم لكم معلومات من السيرة الذاتية للنجم عبدول أجاجون لاعب الهلال الجديد، ومسيرة هذا اللاعب مع لعبة كرة القدم، والأندية التي لعب لها عبدول أجاجون من قبل، وأرقام وإنجازات هذا اللاعب المتميز.
من هو عبدول أجاجون لاعب الهلال الجديد؟
- هو عبد الجليل أجاجون من مواليد مدينة بورت هاركورت النيجيرية عام 1993 (29 عامًا).
- يلعب في مركز الوسط المهاجم.
- عبدول أجاجون لاعب الهلال الجديد له مسيرة دولية حيث أنه لعب لمنتخب نيجيريا تحت 17 سنة، ثم لعب لمنتخب نيجيريا تحت 20 سنة 22 مباراة وسجل 12 هدفًا.
- بخصوص الأندية التي لعب لها عبد الجليل أجاجون لاعب الهلال فقد بدأ مسيرته مع نادي دولفين النيجيري (لعب 92 سجل 39).
- خاض عدة تجارب إحترافيه في عدة دوريات أوروبية حيث لعب لنادي باناثينايكوس اليوناني (لعب 67 سجل 10 أهداف)، رودا الهولندي (لعب 31 سجل 5 أهداف)، كورتريك البلجيكي (لعب 58 سجل 7)، أومونيا القبرصي، كdب تاون الجنوب إفريقي (لعب 11 سجل 4 أهداف).