من هو عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي المرتقب هو سؤال الجميع الآن بعد ورود أنباء قوية تفيد بوجود اتفاق أهلاوي لترشيحه لهذا المنصب، وقيادة دفة الفريق خلال الفترة القادمة، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للأستاذ عبد الإله مؤمنة من ويكيبيديا، وتاريخه مع الأهلي السعودي، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد أكدت عدة مصادر على اتفاق أعضاء شرف الأهلي على ترشيح عبد الإله مؤمنة لمنصب الرئيس، وبدعم من سمو الأمير منصور بن مشعل، هذا ومن المرتقب أن تُعقد الجمعية العمومية للأهلي قريبا.

من هو عبد الإله مؤمنة رئيس الأهلي الجديد المرتقب والسيرة الذاتية له

عبد الإله مؤمنة هو أحد أعضاء شرف النادي الأهلي وهو رجل أعمال، وهو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لولايتين، تخرج رئيس الأهلي الجديد المرتقب من جامعة الملك عبد العزيز بعد أن حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، حصل على درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال، كما حصل على دبلومة في تخصص الائتمان المهني المصرفي.

عبد الإله مؤمنة المرشح لرئاسة الأهلي السعودي شغل عام 2016 منصب الأمين العام للنادي مع مساعد الزويهري، وحقق الأهلي في هذا الموسم الثلاثية، بعدها عمل بالاتحاد السعودي رئيسا للجنة المسابقات في عهد عادل عزت، ثم تولى نفس المنصب في نهاية الموسم الحالي.