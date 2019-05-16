من هو عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي 2019، والسيرة الذاتية له

رغم نجاح نادي النصر السعودي من كافة الجوانب إداريا وفنيا هذا الموسم مما منحه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلا أن أهداف عبد الرزاق حمد الله كانت مؤثرة جدا في حسم اللقب للعالمي، ونقدم لكم الآن الإجابة عن السؤال الهام “من هو عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي؟” وما هي السيرة الذاتية لهذا النجم والهداف المغربي الفريد، كما سنقدم لكم أسماء الأندية التي لعب لها حمد الله من قبل أن ينتقل للنصر السعودي.

من هو عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي والسيرة الذاتية له

عبد الرزاق حمد الله إبن مدينة آسفي المغربية المطلة على المحيط الأطلسي، من مواليد عام 1990 (يبلغ من العمر الآن 29 عام)، في أول موسم له مع النصر 2019 كان هدافا للدوري السعودي برصيد 24 هدف، وفي كافة البطولات لعب للنصر 26 مباراة وسجل 34 هدف “ياله من سجل تهديفي مبهر”، بدأ مسيرته مع كرة القدم مع نادي نجم شباب آسفي، لينتقل بعدها لأكبر نادي بمدينته وهو أوليمبك آسفي، خاض تجربه احترافية في نادي أولساند النرويجي، مقابل مليون يورو، وفي أول مواسمه كان ثاني هدافي هذا الدوري، بعدها لعب لنادي جوانزو الصيني.

عبد الرزاق حمد الله بعد التجربة الناجحة في الصين، لعب لنادي الجيش القطري ثم الريان القطري، وواصل سجله التهديفي المرتفع، وفي 2018 ينتقل للعالمي، لعب عبد الرزاق حمد الله لمنتخب المغرب تحت 23 سنة، ثم منتخب المغرب الأول ولعب لأسود الأطلسي 14 مباراة وسجل 6 أهداف.