من هو عبد العزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس عبد العزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، هذا وقد عُقدت الجمعية العمومية غير العادية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين 23 يناير 2023، بأحد فنادق الرياض، وأقرت الجمعية تشكيل مجلس إدارة للرابطة برئاسة المهندس عبد العزيز العفالق.
معلومات عن عبد العزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين
- المهندس عبد العزيز العفالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين منذ 2020.
- هو الرئيس التنفيذي للشركة الكفاح القابضة منذ عام 2014.
- عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
- المهندس عبد العزيز العفالق شغل منصب رئيس نادي الفتح السعودي خلال الفترة من 2008 حتى 2015.
- حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- حاصل على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.