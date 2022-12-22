من هو عبد العزيز مروي لاعب منتخب الكويت ونادي الجهراء؟
أعلن المدير الفني البرتغالي لمنتخب الكويت الأول بينتو عن قائمة منتخب الكويت لمباراة العراق الودية القادمة، والتي تُقام استعدادًا لبطولة خليجي 25 بالبصرة، ومن ضمن خيارات بينتو المهاجم الشاب الموهوب عبد العزيز مروي، حيث نُقدم لكم أهم المعلومات من السيرة الذاتية للنجم الصاعد عبد العزيز مروي لاعب منتخب اكويت ونادي الجهراء، والأندية التي لعب لها من قبل.
من هو عبد العزيز مروي لاعب منتخب الكويت ونادي الجهراء
- هو عبد العزيز علي مروي لاعب منتخب الكويت ومهاجم نادي الجهراء من مواليد عام 1998 (24 عامًا).
- عبد العزيز مروي من ناشئي نادي السالمية،انتقل بعد ذلك إلى نادي القادسية.
- هو هداف نادي القادسية لفئة الشباب.
- لعب عبد العزيز مروي لكل منتخب الكويت السنية ولمنتخب الكويت الأولمبي ثم الأول.
- تم تصعيده لفريق القادسية الأول.
- في موسم الانتقالات الشتوية 2022 انتقل لنادي ظفار العماني لمدة 6 أشهر.
- يعود إلى الدوري الكويتي في صيف 2022 ليكون لاعبًا لنادي الجهراء.
- والده هم نجم منتخب الكويت السابق ونادي السالمية علي مروي.