أعلن المدير الفني البرتغالي لمنتخب الكويت الأول بينتو عن قائمة منتخب الكويت لمباراة العراق الودية القادمة، والتي تُقام استعدادًا لبطولة خليجي 25 بالبصرة، ومن ضمن خيارات بينتو المهاجم الشاب الموهوب عبد العزيز مروي، حيث نُقدم لكم أهم المعلومات من السيرة الذاتية للنجم الصاعد عبد العزيز مروي لاعب منتخب اكويت ونادي الجهراء، والأندية التي لعب لها من قبل.

من هو عبد العزيز مروي لاعب منتخب الكويت ونادي الجهراء