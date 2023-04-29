من هو عقيل الهزيم لاعب نادي كاظمة الكويتي؟

بواسطة محمود عطا الله
عقيل الهزيم لاعب كاظمة

يبدو أن كرة القدم الكويتية على موعد مع بزوغ نجم جديد سيكون ضمن أساطير ونجوم اللعبة التاريخيين في حال المحافظة وتطوير مستواه الفني والبدني، وهو الصاعد عقيل الهزيم مهاجم نادي كاظمة ومنتخب الكويت الأولمبي، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم عقيل الهزيم، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، هذا ودائمًا ما يتألق هذا النجم، لكن في مباراة كاظمة مع الفحيحيل أمس، وبعد نزوله بديلا، حول الهزيم تأخر فريقه بهدف، لفوز بهدفين لهدف، وسجل الهدفين عقيل.

معلومات عن عقيل الهزيم لاعب نادي كاظمة

  • هو عقيل ناصر الهزيم مهاجم نادي كاظمة ومنتخب الكويت الأولمبي من مواليد عام 1999 (23 عامًا).
  • لاعب كاظمة عقيل الهزيم كان لاعبًا في نادي العربي خلال مرحلة البراعم.
  • بسبب الدراسة ابتعد عن العربي لسنتين، وشطبه النادي، عند عودته للعربي، كان النادي موقوف من التسجيل، فانتقل لنادي كاظمة عام 2017.
  • في أول موسم كامل له مع شباب كاظمة سجل عقيل الهزيم 17 هدفًا (12 في الدوري، 5 في الكأس).
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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