من هو عقيل الهزيم لاعب نادي كاظمة الكويتي؟

يبدو أن كرة القدم الكويتية على موعد مع بزوغ نجم جديد سيكون ضمن أساطير ونجوم اللعبة التاريخيين في حال المحافظة وتطوير مستواه الفني والبدني، وهو الصاعد عقيل الهزيم مهاجم نادي كاظمة ومنتخب الكويت الأولمبي، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم عقيل الهزيم، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، هذا ودائمًا ما يتألق هذا النجم، لكن في مباراة كاظمة مع الفحيحيل أمس، وبعد نزوله بديلا، حول الهزيم تأخر فريقه بهدف، لفوز بهدفين لهدف، وسجل الهدفين عقيل.

معلومات عن عقيل الهزيم لاعب نادي كاظمة