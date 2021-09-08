من هو على فايز لاعب القادسية الجديد؟

أُعلن في الكويت منذ قليل، أن نادي القادسية الكويتي قد نجح في ضم المدافع العراقي ونجم منتخب بلاده على فايز، في صفقة هامة لتدعيم خط دفاع العميد قبل بداية الموسم الكروي الجديد في الكويت، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمدافع علي فايز ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل نادي القادسية، وبطولات والإنجازات التي حققها من قبل.

من هو علي فايز لاعب نادي القادسية الكويتي الجديد؟

هو علي فايز عطية، من مواليد عام 1994 (27 عامًا)، لاعب نادي القادسية الجديد يلعب في مركز قلب الدفاع، وفي مركز المدافع الأيمن، وفي الوسط المدافع، يجيد التسديد، وتنفيذ الكرات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، ويجيد تنفيذ ركلات الترجيح، حقق علي فايز مع كل منتخبات العراق السنية والأول إنجازات هامة، حيث حقق المركز الرابع في كأس العالم 2013 تحت 20 سنة، ومع نفس الفئة السنية منتخب العراق تحت 20 سنة فاز بوصافة كأس آسيا، حقق مع منتخب العراق الأولمبي بطولة آسيا 2013 تحت 23 سنة، حقق علي فائز مع منتخب العراق المركز الرابع في كأس آسيا 2015.

علي فايز مدافع القادسية الكويتي بدأ مسيرته في عالم نجومية كرة القدم مع نادي الصناعة ثم الكرخ وأربيل، ثم لعب لنادي الشرطة، خلال الفترة من 2016 حتى 2019 احترف في صفوف نادي ريزا سبور التركي، وأُعير خلالها للشرطة العراقي، والخريطيات القطري، في 2019 عاد للشرطة العراقي حيث لعب له 33 مباراة وسجل 3 أهداف، لعب علي فايز لمنتخب العراق الأول 34 مباراة وسجل 3 أهداف.