من هو علي عاشور مدرب نادي الكويت الحالي 2023؟

يتولى البحريني علي عاشور منصب المدير الفني لنادي الكويت الكويتي خلال هذا الموسم الكروي الحالي 2023/2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لعلي عاشور مدرب الكويت الكويتي الحالي 2023 والأندية التي دربها من قبل، وأهم إنجازات هذا المدرب الصاعد بقوة في عالم التدريب بالخليج العربي.
معلومات عن علي عاشور مدرب الكويت الكويتي الحالي
- علي عاشور يشغل منصب مدرب نادي الكويت الكويتي الحالي منذ ديسمبر 2022.
- علي عاشور مدير فني بحريني.
- بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب خط وسط.
- بدأ مسيرته التدريبية بتدريب فريق المنامة تحت 20 سنة.
- ثم درب نادي البديع البحريني.
- في 2015 درب نادي النجمة ليقوده من دوري الدرجة الأولى البحريني للدوري الممتاز.
- قاد علي عاشور نادي النجمة للفوز بكأس الملك.
- شغل علي عاشور منصب المدير الفني لنادي الرفاع من 2018 حتى ديسمبر 2022.
- قاد علي عاشور الرفاع للفوز بكأس ملك البحرين مرتين، والدوري الممتاز البحريني 3 مرات، وكأس السوبر البحريني مرتين.
- قاد علي عاشور الرفاع للوصول إلى قبل نهائي الغرب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022.