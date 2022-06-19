أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ضم نجم البرتغال الشاب فابيو كارفاليو في فترة الانتقالات الصيفية 2022 قادمًا من نادي فولهام، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم الواعد فابيو كارفاليو لاعب ليفربول الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، ومسيرته الكروية، هذا وتعكف إدارة ليفربول على تنفيذ كل رغبات المدير الفني يورجن كلوب، بضم صفقات مميزة هذا الصيف، وخاصة بعد رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ.

من هو فابيو كارفاليو لاعب ليفربول الجديد؟