أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ضم نجم البرتغال الشاب فابيو كارفاليو في فترة الانتقالات الصيفية 2022 قادمًا من نادي فولهام، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم الواعد فابيو كارفاليو لاعب ليفربول الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، ومسيرته الكروية، هذا وتعكف إدارة ليفربول على تنفيذ كل رغبات المدير الفني يورجن كلوب، بضم صفقات مميزة هذا الصيف، وخاصة بعد رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ.
من هو فابيو كارفاليو لاعب ليفربول الجديد؟
- هو فابيو لياندرو فريتاس جوفيا كارفاليو من مواليد مدينة توريس فيدراس البرتغالية عام 2002 (20 عامًا).
- فابيو كارفاليو لاعب ليفربول الجديد هو لاعب دولي برتغالي ولعب لمنتخبات إنجلترا السنية، يلعب في مركز الجناح والوسط المهاجم.
- بدأ مسيرته وهو طفل في أكاديمية نادي بنفيكا.
- عندما كان عمره 12 عامًا انتقل مع الأسرة للعيش في لندن، لعب في أكاديمية نادي بالهام قبل أن ينتقل لناشئي نادي فولهام.
- عام 2022 وقع فابيو كارفاليو أول عقد إحترافي له مع نادي فولهام، حيث لعب للفريق الأول بالنادي 40 مباراة وسجل 11 هدفًا، حصل كارفاليو مع فولهام على لقب بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2022 وصعد معه للدوري الممتاز.
- لعب فابيو كارفاليو لمنتخبات إنجلترا تحت 16 و 17 و 18 سنة، قبل أن يلعب لمنتخب البرتغال تحت 21 سنة، حيث لعب مع منتخب شباب البرتغال 4 مباريات وسجل هدفين.