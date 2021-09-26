أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن ضم النجم البرتغالي فابيو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة من أهم الصفقات هذا الموسم في الدوري الإماراتي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم البرتغالي فابيو مارتينيز ومسيرته مع عالم النجومية في لعبة كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل ، وأهم أرقام وإحصائيات فابيو مارتينيز، وقع اللاعب البرتغالي للوحدة لمدة موسمين، لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن هناك أنباء غير مؤكدة تقول أنها بقيمة 12 مليون درهم.

من هو فابيو مارتينيز لاعب الوحدة الجديد؟