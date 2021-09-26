أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن ضم النجم البرتغالي فابيو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة من أهم الصفقات هذا الموسم في الدوري الإماراتي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم البرتغالي فابيو مارتينيز ومسيرته مع عالم النجومية في لعبة كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل ، وأهم أرقام وإحصائيات فابيو مارتينيز، وقع اللاعب البرتغالي للوحدة لمدة موسمين، لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن هناك أنباء غير مؤكدة تقول أنها بقيمة 12 مليون درهم.
من هو فابيو مارتينيز لاعب الوحدة الجديد؟
- هو فابيو سانتوس مارتينيز من مواليد 1993 (28 عامًا)، يلعب في مركز الجناح.
- فابيو مارتينيز لاعب الوحدة الجديد هو أحد نجوم كرة القدم البرتغالية، حيث لعب لكل منتخبات البرتغال السنية تحت 16 سنة و 18 سنة و 20 سنة و 21 سنة، ومع منتخب البرتغال تحت 19 سنة لعب فابيو 7 مباريات وسجل 3 أهداف.
- بدأ فابيو مارتينيز مسيرة النجومية مع رديف بورتو، قبل أن ينتقل إلى أفيش البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى سبورتنج براجا في 2015 إلى 2021، خلال تلك الفترة لعب لعدة أندية على سبيل الإعارة وهي: باكوس فيريرا البرتغالي، وتشافيز البرتغالي، وفي موسم 2020-2021 أُعير للشباب السعودي حيث لعب له 27 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف، مع فاماليساو البرتغالي لعب 29 وسجل 12 هدفًا، مع براجا لعب 42 مباراة وسجل 6 أهداف.