من هو فارس إبراهيم حسونة الرباع القطري الفائز بذهبية أولمبياد طوكيو؟

بواسطة محمود عطا الله
فارس حسونة بطل رفع الأثقال القطري فارس حسونة بطل رفع الأثقال القطري

حقق الرباع القطري فارس حسونة، أول ميدالية ذهبية لدولة قطر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، حيث حقق فارس حسونة الميدالية الذهبية في لعبة رفع الأثقال وزن 96، حيث حقق البطل فارس إبراهيم رقم أولمبي جديد ورفع 402 مجموع رفعتي النطر والخطف، وجاء في المركز الثاني الفنزويلي كيدومار، والثالث كان الجورجي أنطون بليسنوي.

من هو فارس حسونة بطل رفع الأثقال القطري العالمي؟

هو فارس إبراهيم حسونة، لاعب رفع أثقال قطري من أصول مصرية، والده هو إبراهيم حسونة من أحد أهم رباعي رفع الأثقال المصريين، وهو مدرب نجله فارس، ولد فارس حسونة عام 1988 (23 عامًا)، حقق إبراهيم حسونة لاعب قطر لقب بطولة العالم في رفع الأثقال للشباب مرتين، كما حقق المركز الثالث في بطولة آسيا 2020 وزن 104.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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