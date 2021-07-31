من هو فارس إبراهيم حسونة الرباع القطري الفائز بذهبية أولمبياد طوكيو؟

حقق الرباع القطري فارس حسونة، أول ميدالية ذهبية لدولة قطر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، حيث حقق فارس حسونة الميدالية الذهبية في لعبة رفع الأثقال وزن 96، حيث حقق البطل فارس إبراهيم رقم أولمبي جديد ورفع 402 مجموع رفعتي النطر والخطف، وجاء في المركز الثاني الفنزويلي كيدومار، والثالث كان الجورجي أنطون بليسنوي.

من هو فارس حسونة بطل رفع الأثقال القطري العالمي؟

هو فارس إبراهيم حسونة، لاعب رفع أثقال قطري من أصول مصرية، والده هو إبراهيم حسونة من أحد أهم رباعي رفع الأثقال المصريين، وهو مدرب نجله فارس، ولد فارس حسونة عام 1988 (23 عامًا)، حقق إبراهيم حسونة لاعب قطر لقب بطولة العالم في رفع الأثقال للشباب مرتين، كما حقق المركز الثالث في بطولة آسيا 2020 وزن 104.