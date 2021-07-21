من هو فتحي الجبال مدرب نادي الكويت الجديد؟.. تعرف على السيرة الذاتية له

أعلن نادي الكويت الكويتي عن التعاقد رسميًا مع المدير الفني التونسي فتحي الجبال لتدريب الفريق الأول بالنادي في الموسم القادم 2022/2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية الممتازة للمدير الفني فتحي الجبال مدرب نادي الكويت الجديد، حيث تتطلع إدارة الكويت إلى حصد كل البطولات التي يشارك فيها النادي خلال الموسم القادم بقيادة هذا المدرب المخضرم والقدير.

من هو فتحي الجبال مدرب نادي الكويت الجديد؟

هو فتحي الصادق بن محمد الجبال من مواليد جزيرة قرقنة التونسية عام 1963، اتجه فتحي الجبال إلى التدريب وهو في سن الشباب حيث لم تدم مسيرته كلاعب لفترة طويلة، فتحي الجبال مدرب الكويت الجديد بدأ مسيرته التدريبية مع أندية الدوري السعودي عام 1999، حيث درب في البداية أندية الدرجة الأولى وهي: سدوس، النجمة، الحزم، الشعلة، هجر، نجران، ثم تولى تدريب نادي الفتح وحقق فتحي الجبال مع هذا النادي أهم الألقاب السعودية.

فتحي الجبال مدرب نادي الكويت حقق مع نادي الفتح لقب الدوري السعودية للدرجة الأولى، ليتأهل إلى دوري المحترفين، ثم يحقق الجبال مع الفتح لقب الدوري السعودي للمحترفين، ثم فاز بكأس السوبر السعودي على حساب نادي الاتحاد، درب فتحي الجبال في الدوري السعودي للمحترفين لمدة عشر سنوات، حيث درب نادي الفتح معظم تلك الفترة، ودرب الأهلي والشباب السعوديين، ثم درب الصفاقسي التونسي والمغرب الفاسي.