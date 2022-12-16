من هو فراس شواط لاعب الإسماعيلي؟.. نجم تونسي جديد ينضم للدوري المصري

ضم النادي الإسماعيلي المهاجم التونسي فراس شواط خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022 في عقد يستمر لمدة ثلاثة مواسم، هذا ونقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للاعب فراس شواط لاعب الإسماعيلي الجديد واهم المعلومات عنه، والأندية التي لعب لها من قبل، وإنجازات هذا اللاعب التونسي.
السيرة الذاتية لفراس شواط لاعب الإسماعيلي الجديد
- فراس شواط لاعب الإسماعيلي الجديد من مواليد مدينة صفاقس التونسية عام 1996 (26 عامًا).
- فراس شواط مهاجم دولي تونسي.
- هو نجم الرياضي الصفاقسي التونسي السابق حيث لعب لهذا النادي منذ 2015.
- أعار الصفاقسي المهاجم فراس شواط للأولمبي الباجي في 2016، ولنادي أبها السعودي في 2020.
- لعب فراس شواط للصفاقسي 133 مباراة وسجل 46 هدف.
- لعب لمنتخب تونس الأول 12 مباراة وسجل هدفين.
- حصل على لق هداف الدوري التونسي 2018.