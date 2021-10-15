تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة خلفًا للمدرب السعودي خالد العطوي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الاتفاق الجديد ومسيرته مع كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، كما نُقدم لكم أهم أرقام وإنجازات هذا المدرب، هذا وسوف يتولى فلادان تدريب الاتفاق السعودي لمدة عام واحد مع خيار التجديد لعام آخر، وسوف يتقاضى في الموسم مليون و 66 ألف دولار.
من هو فلادان ميلويفيتش مدرب الاتفاق الجديد؟
- هو مدرب صربي من مواليد عام 1970 (51 عامًا).
- بدأ مسيرته مع لعبة كرة القدم كلاعب مدافع لعب لعدة أندية أهمها النجم الأحمر الصربي ريد ستار بلجراد، كما لعب لعدة أندية يونانية منها نادي باناثينايكوس.
- درب فلادان ميلويفيتش مدرب الاتفاق الجديد عدة أندية صربية كان أهمها ريد ستار بلجراد، كما درب عدة أندية يونانية كان أخرها نادي أيك أثينا.
- شغل قلادان ميلويفيتش منصب المدير الفني للأهلي السعودي 2021/2020 حيث قاد الفريق في 41 مباراة، فاز في 17 وخسر 18 وتعادل في ست مباريات.
- من إنجازات فلادان ميلويفيتش كمدير فني الفوز بكأس صربيا 2015 مع فريق Čukarički ثم حقق لقب الدوري الصربي مرتين 2018 و 2019 مع ريد ستار بلجراد.