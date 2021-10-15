تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة خلفًا للمدرب السعودي خالد العطوي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الاتفاق الجديد ومسيرته مع كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، كما نُقدم لكم أهم أرقام وإنجازات هذا المدرب، هذا وسوف يتولى فلادان تدريب الاتفاق السعودي لمدة عام واحد مع خيار التجديد لعام آخر، وسوف يتقاضى في الموسم مليون و 66 ألف دولار.

من هو فلادان ميلويفيتش مدرب الاتفاق الجديد؟