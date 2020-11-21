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من هو فلاديمير فيرميزوفيتش مدرب نادي حتا الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
فلاديمير فيرميزوفيتش مدرب حتا الجديد فلاديمير فيرميزوفيتش مدرب حتا الجديد

أعلن نادي حتا الإماراتي عن التعاقد مع المدير الفني الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش في عقد لمدة موسم واحد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لفلاديمير فيرميزوفيتش مدرب حتا الجديد، ومسيرته مع عالم كرة القدم، وتاريخه، والأندية التي دربها من قبل، وإنجازاته كمدرب.
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هذا ويتولى فلاديمير المدير الفني الصربي تدريب نادي حتا خلفًا لليوناني كرسيتوس كونتيس بعد سلسلة من النتائج السلبية، أكمل قراءة الخبر من الموقع الأصلي على الرابط التالي:
klma.org/?p=382548
هذا ويذكر أن نادي حتا يأتي الآن في المركز الأخير من جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد نقطة واحدة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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