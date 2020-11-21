من هو فلاديمير فيرميزوفيتش مدرب نادي حتا الجديد؟

أعلن نادي حتا الإماراتي عن التعاقد مع المدير الفني الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش في عقد لمدة موسم واحد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لفلاديمير فيرميزوفيتش مدرب حتا الجديد، ومسيرته مع عالم كرة القدم، وتاريخه، والأندية التي دربها من قبل، وإنجازاته كمدرب.

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هذا ويتولى فلاديمير المدير الفني الصربي تدريب نادي حتا خلفًا لليوناني كرسيتوس كونتيس بعد سلسلة من النتائج السلبية، أكمل قراءة الخبر من الموقع الأصلي على الرابط التالي:

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هذا ويذكر أن نادي حتا يأتي الآن في المركز الأخير من جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد نقطة واحدة.