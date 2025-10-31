من هو فلومو لاعب الهلال السوداني الجديد

أعلن نادي الهلال السوداني، عن صفقة جديدة وهامة خلال فترة التسجيلات الحالية، حيث حصل اليوم على توقيع النجم المهاجم الليبيري الصاعد إيمانويل فلومو، في عقد يستمر لمدة أربعة مواسم قادمة، هكذا سوف يكون فلومو متاحًا مع الهلال السوداني، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

فلومو لاعب الهلال الجديد – السيرة الذاتية

معلومات عن إيمانويل فلومو مهاجم الهلال الجديد من ويكيبيديا نجد أنه لاعب ليبيري صاعد بقوة يبلغ من العمر حاليًا عند انتقاله للهلال 18 سنة، خاض فترة معايشة مؤخرا مع الهلال، انتقل لبطل السودان قادمًا من نادي ليسكر الليبيري، فلومو هو هداف الدوري الممتاز الليبيري رغم صغر سنه، في موسمه الأول مع ليسكر سجل 14 هدفًا في 14 مباراة،

فلومو لاعب الهلال الجديد تم اختياره مؤخرًا ضمن قائمة أفضل 10 مواهب صاعدة في القارة الأفريقية.