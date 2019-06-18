من هو فهد بن نافل رئيس الهلال الجديد المرتقب هو سؤال الجميع الآن في السعودية بعد اقتراب سيادته من الفوز في الانتخابات، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للأستاذ فهد بن نافل من ويكيبيديا وتاريخه، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات التي حصل عليها، وعلاقته بالهلال والرياضة عموما، كما يتساءل البعض “كم عمر فهد بن نافل” هذا ويتنافس الأستاذ فهد بن نافل على منصب رئيس نادي الهلال السعودي مع الأستاذ موسى الموسى وتقام الانتخابات الان اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019.

من هو فهد بن نافل رئيس الهلال الجديد المرتقب، والسيرة الذاتية له

هو فهد بن سعد بن نافل العتيبي وهو المساعد الخاص لرئيس مجلس إدارة مجموعة المملكة القابضة “الأمير الوليد بن طلال”، تخرج رئيس الهلال الجديد المرتقب من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2010 بعدما حصل على درجة البكالوريوس في ريادة الأعمال والدراسات الريادية، في 2013 شغل منصب المساعد التنفيذي الأول للأمير الوليد بن طلال وذلك حتى 2017، ثم المدير التنفيذي لريادة الأعمال بمجموعة المملكة القابضة.

الأستاذ فهد بن نافل رئيس الهلال الجديد المرتقب هو رجل أعمال سعودي، شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية بمستشفى المملكة، هو أحد داعمي نادي الهلال، ومهتم بكل المناسبات والمسابقات الرياضية بالمملكة.