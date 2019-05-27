من هو فواز المسعد المرشح لرئاسة نادي الهلال السعودي، والسيرة الذاتية له

من هو فواز المسعد المرشح لرئاسة نادي الهلال هو سؤال الجميع الآن سواء جماهير كرة القدم السعودية عامة أو جماهير نادي الهلال خاصة، وذلك بعدما أعلن سيادته عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس النادي، ونقدم لكم السيرة الذاتية للأستاذ فواز المسعد من ويكيبيديا، وتاريخه مع نادي الهلال، والوظائف القيادية التي تولاها، ونبذة من ال cv الخاص به، هذا ومن المرتقب أن يكون هناك رئيس جديد للهلال خلال الفترة القليلة القادمة، لقيادة تعاقدات الفريق القادمة والاستعداد للموسم الجديد.

من هو فواز المسعد المرشح لرئاسة نادي الهلال والسيرة الذاتية له

هو فواز بن زيد المسعد عضو شرف نادي الهلال، شغل من قبل منصب رئيس نادي الهلال بالتكليف، وهو رجل أعمال، يبلغ من العمر الآن 65 عام، وهو إبن من أبناء نادي الهلال، وعاشق من عشاقه، وأحد الجماهير المتعلقة بالزعيم السعودي بشدة، حقق عدد من البطولات عندما كُلف برئاسة النادي، كما شغل منصب الأمين العام للهلال خلال فترة رئاسة الأمير سعود بن تركي بن فيصل للنادي.

فواز المسعد المرشح لرئاسة نادي الهلال كان لاعبا للكرة الطائرة بالنادي، وظل يخدم النادي لعقود في عدة مواقع هامة، ويتواجد الأستاذ فواز المسعد الآن بمقر النادي، ويجتمع مع عدد من أعضاء الشرف لبحث مستقبل الهلال.