بعد صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين من جديد، تعاقد نادي الفيحاء مع المدير الفني الصربي المتميز فوك رازروفيتش لقيادة فريق كرة القدم الأول بالنادي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمدرب فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء الجديد، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها رازوفيتش قبل تدريب نادي الفيحاء، كما نستعرض أهم إنجازات Vuk Rasovic كمدير فني، هذا ويذكر أن نادي الفيحاء تعاقد مع رازوفيتش لمدة موسمين.

من هو فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء الجديد؟

فوك رازوفيتش مدير فني صربي، من مواليد دورتموند الألمانية عام 1973 (يبلغ من العمر 48 عامًا)، بدأ مدرب نادي الفيحاء الجديد مسيرته مع لعبة كرة القدم كلاعب مدافع، لعب لعدة أندية صربية، واختتم مسيرته كلاعب في أحد الأندية الأمريكية، كما مثل فوك رازوفيتش منتخب يوغوسلافيا السابق.

فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء الجديد له خبرة كبيرة بالدوري السعودي، حيث درب من قبل نادي الفيصلي في موسم 2017-2018، وقاده للمركز السادس في الدوري، كما قاد الفيصلي لنهائي كأس الملك في نفس الموسم، وحصل على لقب أحسن مدرب في الدوري وقتها، بدأ فوك رازوفيتش مسيرته التدريبية مع عدة أندية صربية، منها تدريب العملاق الصربي بارتيزان وحقق معه لقب الدوري الصربي 2013، كما درب دينامو مينسك وقاده لوصافة الدوري البيلاروسي، كما درب رازوفيتش أندية الظفرة والوحدة الإماراتية.