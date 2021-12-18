من هو فيتسلاف لافيكا المرشح لمنصب مدرب منتخب الكويت الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
فيتسلاف لافيكا مدرب الكويت الجديد فيتسلاف لافيكا مدرب الكويت الجديد

يصل المدير الفني التشيكي فيتسلاف لافيكا إلى الكويت خلال الساعات القليلة القادمة، لمشاهدة مباراة نهائي كأس الأمير الكويتي بين القادسية والكويت، ولمناقشة توليه مهمة القيادة الفنية لمنتخب الكويت الأول مع المسئولين في الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للتشيكي فيتسلاف لافيكا مدرب منتخب الكويت الجديد المرتقب، والأندية والمنتخبات التي دربها من قبل، كما نستعرض معكم أهم إنجازات لافيكا في عالم التدريب.

من هو فيتسلاف لافيكا مدرب الكويت الجديد المحتمل؟

  • فيتسلاف لافيكا من مواليد التشيك عام 1963 (59 عاما).
  • بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب خط وسط في العديد من الأندية التشيكية.
  • بدأ فيتسلاف لافيكا مدرب الكويت الجديد المحتمل مسيرته مع عالم التدريب عام 2002، حيث درب سبارتا براج التشيكي.
  • درب فيتسلاف لافيكا نادي سبارتا براج ثلاث مرات على ثلاث فترات، ومن الأندية التي دربها مدرب الكويت المحتمل نادي شلوسك فروتسلاو البولندي، ونادي إف سي سيدني، ونادي سلوفان ليبيريتس التشيكي.
  • المنتخبات التي دربها فيتسلاف لافيكا مدرب الكويت المحتمل هي منتخب التشيك تحت 21 سنة حيث دربه على فترتين، الفترة الأولى من 2007-2008، الثانية من 2015 حتى 2018.
  • إنجازات فيتسلاف لافيكا: الفوز بالدوري الأسترالي مع نادي سيدني عام 2010، الفوز بالدوري التشيكي مرتين مرة مع سلوفان ومرة مع سبارتا براج،  لفوز بكأس التشيك وكأس السوبر مع براج، حصل على جائزة أفضل مدرب في التشيك مرتين الأولى عام 2006، والثانية عام 2016،
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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