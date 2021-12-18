من هو فيتسلاف لافيكا المرشح لمنصب مدرب منتخب الكويت الجديد؟

يصل المدير الفني التشيكي فيتسلاف لافيكا إلى الكويت خلال الساعات القليلة القادمة، لمشاهدة مباراة نهائي كأس الأمير الكويتي بين القادسية والكويت، ولمناقشة توليه مهمة القيادة الفنية لمنتخب الكويت الأول مع المسئولين في الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للتشيكي فيتسلاف لافيكا مدرب منتخب الكويت الجديد المرتقب، والأندية والمنتخبات التي دربها من قبل، كما نستعرض معكم أهم إنجازات لافيكا في عالم التدريب.

من هو فيتسلاف لافيكا مدرب الكويت الجديد المحتمل؟