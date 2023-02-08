من هو فيتور لاعب الفحيحيل الجديد؟

أبرم نادي الفحيحيل الكويتي صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023 وهي التعاقد مع الجناح البرازيلي فيتور دا سيلفا فييرا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للبرازيلي فيتور لاعب الفحيحيل الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام هذا اللاعب، ومعلومات عنه من ويكيبيديا، يذكر أن اللاعب كان يلعب لنادي نجران السعودي قبل أن ينتقل للدوري الكويتي.
معلومات عن فيتور لاعب الفحيحيل الجديد
- فيتور دا سيلفا فييرا لاعب الفحيحيل الكويتي من مواليد البرازيل عام 1997 (26 عامًا).
- يلعب في مركز الجناح الأيسر.
- فيتور خلال النصف الأول من موسم 2022-2023 لعب لنادي نجران السعودي، سجل للنادي السعودي 4 أهداف وصنع 3 أهداف.
- قبل اللعب في السعودية، لعب فيتور لعدة أندية في مالطا.
- لعب لنادي سيرينز المالطي 22 مباراة سجل 9 أهداف.
- لعب لنادي زيثتين المالطي 14 مباراة وسجل 6 أهداف.
- قبل أن يحترف في مالطا لعب لعدة أندية في البرازيل.