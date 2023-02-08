من هو فيتور لاعب الفحيحيل الجديد؟

أبرم نادي الفحيحيل الكويتي صفقة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023 وهي التعاقد مع الجناح البرازيلي فيتور دا سيلفا فييرا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للبرازيلي فيتور لاعب الفحيحيل الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام هذا اللاعب، ومعلومات عنه من ويكيبيديا، يذكر أن اللاعب كان يلعب لنادي نجران السعودي قبل أن ينتقل للدوري الكويتي.

معلومات عن فيتور لاعب الفحيحيل الجديد