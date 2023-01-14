من هو فيجورست لاعب مانشستر يونايتد الجديد؟

نجح مانشستر يونايتد في ضم صفقة ناجحة خلال فترة الانتقالات الشتوية 2023 وهو المهاجم الهولندي المميز فوتر فيجورست، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم فيجورست لاعب مانشستر يونايتد الجديد، واهم المعلومات عنه، يذكر أن فوتر فيجورست وقع لليونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2023.
معلومات عن فيجورست لاعب مانشستر يونايتد الجديد
- هو فوت فرانسوا ماريا فيجورست لاعب مهاجم على سبيل الإعارة في مانشستر يونايتد.
- فيجورست من مواليد هولندا عام 1992 (30 عامًا).
- يتميز لاعب مانشستر يونايتد الجديد ببنية جسدية هائلة، إلى جانب طوله الذي يصل إلى 1.98 متر.
- يتميز هذا المهاجم بمعدل تهديفي مرتفع حيث أنه يسجل هدف في كل مباراتين على الأقل.
- يمتلك عقد فيجورست نادي بيرنلي الإنجليزي وهو النادي الذي أعاره لليونايتد.
- لعب فيجورست لمدة ستة شهور لنادي بيشكتاش التركي قبل أن ينتقل لليونايتد، وقد لعب للنادي التركي 16 مباراة وسجل 8 أهداف.
- لعب لبيرنلي 20 مباراة وسجل هدفين.
- لعب من قبل لنادي فولفسبورج الألماني، دافع عن ألوان هذا اللفريق في 118 مباراة وسجل 59 هدفًا.
- فيجورست لعب من قبل لنادي AZ الهولندي 60 مباراة وسجل 31 هدفًا.
- هو لاعب دولي هولندي.