أكدت عدة تقارير رياضية أوروبية، ان نادي برشلونة قد حسم صفقة ضم فيران توريس إلى صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية 2022 قادما من نادي مانشستر سيتي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لفيران توريس لاعب برشلونة الجديد، وألندية التي لعب لها من قبل، كما نُقدم أرقام وإنجازات فيران توريس خلال مسيرته الكروية، ضم برشلونة فيران توريس مقابل 55 مليون جنيه إسترليني إلى جانب حوافز أخري.

من هو فيران توريس لاعب برشلونة الجديد؟