أكدت عدة تقارير رياضية أوروبية، ان نادي برشلونة قد حسم صفقة ضم فيران توريس إلى صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية 2022 قادما من نادي مانشستر سيتي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لفيران توريس لاعب برشلونة الجديد، وألندية التي لعب لها من قبل، كما نُقدم أرقام وإنجازات فيران توريس خلال مسيرته الكروية، ضم برشلونة فيران توريس مقابل 55 مليون جنيه إسترليني إلى جانب حوافز أخري.
من هو فيران توريس لاعب برشلونة الجديد؟
- هو فيران توريس جارسيا، من مواليد مدينة Foios الواقعة في فالنسيا الإسبانية عام 2000 (21 سنة).
- فيران توريس لاعب برشلونة الجديد من أبناء وناشئي نادي فالنسيا، لعب توريس لفالنسيا وفريقها الأول 71 مباراة وسجل 6 أهداف.
- في صيف 2020 ضم مانشستر سيتي فيران توريس من فالنسيا في عقد حتى 2025 مقابل 21 مليون جنيه إسترليني.
- لعب فيران توريس للسيتي 28 مباراة وسجل 9 أهداف.
- فيران توريس لعب لكل منتخبات إسبانيا السنية، كما لعب لمنتخب إسبانيا الأول 22 مباراة وسجل 12 هدفا.
- إنجازات فيران توريس: الحصول على بطولتي أوروبا تحت 17 و19 سنة مع منتخب إسبانيا، حصل مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي 2021، ووصيف دوري أبطال أوروبا 2021، مع منتخب إسبانيا الأول حصل على المركز الثاني في بطولة الدوري الأوروبي للمنتخبات 2021.
- حصل فيران توريس على لقب هداف دوري المنتخبات الأوروبية 2021، وحصل في نهائي تلك البطولة على الحذاء الفضي.