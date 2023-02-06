من هو كارلوس ريفاس لاعب نادي السالمية؟

يُقدم المهاجم الكولومبي كارلوس ريفاس موسمًا متميزًا مع نادي السالمية في كل بطولات ومسابقات كرة القدم في الكويت، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لكارلوس ريفاس لاعب السالمية الكويتي رقم 27، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام وإحصائيات هذا النجم.

معلومات عن كارلوس ريفاس لاعب السالمية الكويتي