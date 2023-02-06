من هو كارلوس ريفاس لاعب نادي السالمية؟

بواسطة محمود عطا الله
كارلوس ريفاس لاعب السالمية رقم 27 كارلوس ريفاس لاعب السالمية الكويتي

يُقدم المهاجم الكولومبي كارلوس ريفاس موسمًا متميزًا مع نادي السالمية في كل بطولات ومسابقات كرة القدم في الكويت، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لكارلوس ريفاس لاعب السالمية الكويتي رقم 27، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام وإحصائيات هذا النجم.

معلومات عن كارلوس ريفاس لاعب السالمية الكويتي

  • هو كارلوس أندرياس ريفاس جوميز لاعب نادي السالمية رقم 27 وهو مهاجم كولومبي من مواليد عام 1991 (32 عامًأ).
  • انتقل كارلوس ريفاس إلى السالمية خلال صيف 2022 قادمًا من نادي اليرموك.
  • تألق كارلوس ريفاس مع الليرموك في موسم 2021-2022 وجاء ثاني جدول هدافي الدوري الكويت مسجلا 10 أهداف، خلف شبيب الخالدي المتصدر بفارق هدف واحد.
  • انتقل كارلوس لليرموك في صيف 2021 قادمًا من لانيروس الكولومبي، لعب لليرموك له 16 مباراة سجل 10 أهداف.
  • لعب كارلوس للعديد من الأندية الكولومبية.
  • خاض تجربة واحدة خارج الدوري الكولومبي وكانت مع نادي كوركامينوس المكسيكي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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