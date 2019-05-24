من هو كايو كانيدو لاعب العين الجديد المرتقب، والسيرة الذاتية له

ما هي حقيقة انتقال كايو كانيدو لنادي العين ومن هو كايو كانيدو لاعب العين الجديد المرتقب كلها أسئلة هامة تشغل تفكير جماهير كرة القدم الإماراتية والخليجية الآن، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية لكايو كانيدو ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها من قبل هذا اللاعب البرازيلي المتميز، والإنجازات التي حققها، هذا ويتصدر الحديث عن كايو كل مواقع التواصل الاجتماعية الآن، بعد ورود أنباء قوية عن اتفاق نادي العين مع نادي الوصل على صفقة انتقال المهاجم البرازيلي.

من هو كايو كانيدو لاعب العين الجديد، والسيرة الذاتية له

هو كايو كانيدو كوريا لاعب كرة قدم برازيلي، يلعب في مركز المهاجم، من مواليد تيمور الشرقية في عام 1990 (أي إن عمر لاعب العين الجديد هو 29 سنة)، ترعرع مع أسرته في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وكان له مستقبل رياضي باهر هناك، لكنه قرر العودة للبرازيل، في مرحلة الشباب لعب للعملاقين البرازيليين ساو باولو وبوتافوجو، ومع الأندية الأولى الكبيرة لعب مع فرق بوتافوجو وانترناسبونالي وفيجورنزي وفيتوريا وجميعها أندية برازيلية.

كايو كانيدو لاعب العين المرتقب وصل الخليج العربي موسم 2014-2015 معارا لنادي الوصل، ليسجل 16 هدف في 22 مباراة، ليقوم الوصل بشراء اللاعب نهائيا، بعدها لعب للوصل 66 مباراة وسجل 37 هدف، هذا وننتظر الآن تفاصيل صفقة انتقال كايو للعين والتي ستكون أقوى صفقات الموسم.