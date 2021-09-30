من هو كريشمير ريزتش مدرب ضمك؟

تألق المدير الفني كريشمير ريزتش مع نادي ضمك بعد سبع أسابيع من انطلاق البطولة حيث يتصدر نادي ضمك للدوري بصورة مؤقتة قبل نهاية مباريات الأسبوع السابع، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية كريشمير ريزتش مدرب ضمك السعودي من ويكيبيديا، ومسيرة هذا المدرب مع كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، يذكر أن كريشمير ريزتش تولى تدريب ضمك خلفًا للمدرب الجزائري نور الدين بن ذكري.

من هو كريشمير ريزتش مدرب نادي ضمك؟