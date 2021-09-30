من هو كريشمير ريزتش مدرب ضمك؟

تألق المدير الفني كريشمير ريزتش مع نادي ضمك بعد سبع أسابيع من انطلاق البطولة حيث يتصدر نادي ضمك للدوري بصورة مؤقتة قبل نهاية مباريات الأسبوع السابع، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية كريشمير ريزتش مدرب ضمك السعودي من ويكيبيديا، ومسيرة هذا المدرب مع كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل، يذكر أن كريشمير ريزتش تولى تدريب ضمك خلفًا للمدرب الجزائري نور الدين بن ذكري.
من هو كريشمير ريزتش مدرب نادي ضمك؟
- بخصوص معلومات عن كريشمير ريزتش من ويكيبيديا نجد أنه من مواليد سبليت الكرواتية عام 1981 (41 عامًا).
- قبل تولي ريزتش منصب المدير الفني لفريق ضمك، كان مدربًا لفريق فئة الشباب بنادي ضمك.
- درب كريشمير ريزتش نادي واحد قبل ضمك وهو نادي Zmijavci الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الكرواتي.
- في يونيو 2021 جدد نادي ضمك عقده مع ريزتش بعدما كان عقده السابق لمدة 6 شهور فقط.