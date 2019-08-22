من هو كلاوديو نيكوليسكو مدرب الطائي الجديد، والسيرة الذاتية للمدير الفني الروماني

من هو كلاوديو نيكوليسكو مدرب الطائي الجديد هو سؤال كل جماهير الطائي الان بعد التعاقد مع هذا المدير الفني الروماني المتميز، ونقدم لكم السيرة الذاتية للمدرب كلاوديو نيكوليسكو ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي دربها من قبل تدريب الطائي، ونقدم إنجازات المدرب كلاوديو نيكوليسكو والبطولات التي حصل عليها، وقد تعاقد الطائي مع نيكوليسكو في صيف 2019، وقال المدرب أن هدفه قيادة الطائي للصعود لدوري المحترفين السعودي.

من هو كلاوديو نيكوليسكو مدرب الطائي الجديد، والسيرة الذاتية له

كلاوديو نيكوليسكو مدرب الطائي الجديد من مواليد رومانيا عام 1976 أي إن مدرب الطائي الجديد الروماني يبلغ من العمر 43 عاما، بدأ كلاوديو نيكوليسكو مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب في مركز المهاجم، لعب للكثير من الأندية الرومانية وأهمها نادي كلوج ودينامو بوخارست، كما لعب لنادي جنوى الإيطالي، مثل منتخب رومانيا الأول كلاعب في ثماني مباريات.

كلاوديو نيكوليسكو مدرب الطائي الروماني الجديد بدأ التدريب عام 2010 كمدير فني لنادي جامعة كلوج، ثم درب عدة أندية رومانية أهمها دينامو بوخارست العملاق الروماني، ونادي ميوفيني، ونادي فولنتاري، من أهم إنجازات كلاوديو نيكوليسكو كمدرب، الحصول مع نادي فولنتاري على كأس رومانيا وكأس السوبر الروماني عام 2017.