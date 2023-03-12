من هو كمال الدين سليمان لاعب ساوثهامبتون؟

النجم الغاني الدولي الصاعد كمال الدين سليمان، سوف يكون أحد نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات القليلة القادمة، لما يملكه من إمكانيات فنية وبدنية هائلة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم كمال الدين سليمان لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب المميز، وأرقامه في الأندية التي لعب لها من قبل.

معلومات عن كمال الدين سليمان لاعب ساوثهامبتون