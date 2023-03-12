من هو كمال الدين سليمان لاعب ساوثهامبتون؟

النجم الغاني الدولي الصاعد كمال الدين سليمان، سوف يكون أحد نجوم كرة القدم العالمية خلال السنوات القليلة القادمة، لما يملكه من إمكانيات فنية وبدنية هائلة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم كمال الدين سليمان لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، وأهم المعلومات عن هذا اللاعب المميز، وأرقامه في الأندية التي لعب لها من قبل.
معلومات عن كمال الدين سليمان لاعب ساوثهامبتون
- كمال الدين سليمان لاعب ساوثهامبتون من مواليد غانا عام 2002 (21 عامًا).
- يلعب في مركز الجناح.
- انضم إلى ساوثهامبتون الإنجليزي في يناير 2023 مقابل 27 مليون دولار في عقد يستمر حتى 2027.
- قبل أن ينتقل إلى ساوثهامبتون كان هدفًا لعدة أندية كبيرة منها مانشستر يونايتد.
- بدأ مسيرته الكروية في غانا، بدأ مشواره الاحترافي في أوروبا عام 2020 مع نادي نوردشيلاند الدنماركي.
- لعب كمال الدين سليمان لنادي نوردشيلاند 42 مباراة وسجل 14 هدفًا.
- انتقل إلى رين الفرنسي في 2021، لعب له 34 مباراة وسجل 5 أهداف.
- لعب لمنتخب غانا الأول 15 مباراة، كان ضمن قائمة منتخب غانا الأول في كأس العالم 2022.