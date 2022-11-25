من هو كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا المتألق؟

كودي جاكبو هو لؤلؤة منتخب هولندا في مونديال قطر 2022، وفي حال استمرار المنتخب الهولندي في البطولة سوف يكون هذا اللاعب واحد من أفضل اللاعبين في كأس العالم، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا، والنادي الذي يلعب له حاليًا، وأرقام وإنجازات جاكبو.

من هو كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا؟