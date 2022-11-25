من هو كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا المتألق؟

كودي جاكبو هو لؤلؤة منتخب هولندا في مونديال قطر 2022، وفي حال استمرار المنتخب الهولندي في البطولة سوف يكون هذا اللاعب واحد من أفضل اللاعبين في كأس العالم، ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا، والنادي الذي يلعب له حاليًا، وأرقام وإنجازات جاكبو.
من هو كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا؟
- هو كودي ماتياس جاكبو من مواليد إيندهوفن في هولندا عام 1999 (23 عامًا)، جاكبو لاعب منتخب هولندا هو جناح يمتلك مهارات فنية كبيرة إلى جانب طول قامته 1.93 مترًا.
- كودي جاكبو من ناشئي نادي إيندهوفن، يلعب لفريق إيندهوفن الأول منذ 2018، حيث ظهر مع الفريق في 106 مباراى وسجل 36 هدفًا.
- حصل جاكبو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي 2022.
- لعب لكل منتخبات هولندا السنية.
- لعب لمنتخب هولندا منذ 2021، حيث ظهر في 10 مباريات وسجل 4 أهداف.
- كودي جاكبو صاحب أول أهداف منتخب هولندا في كأس العالم 2022، وهو هدف الفوز في شباك السنغال، وكانت أول مباراة للنجم الهولندي في بطولة العالم.