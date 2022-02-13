من هو كوردوفا مدرب الريان الجديد؟

أعلنت إدارة نادي الريان عن تعيين المدير الفني التشيلي نيكولاس كوردوفا مدربًا للفريق الأول بالنادي خلفًا للفرنسي لوران بلان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لنيكولاس كوردوفا مدرب نادي الريان الجديد، كما نستعرض مسيرة هذا المدرب في عالم كرة القدم، وكانت إدارة نادي الريان قد اعلنت عن إقالة لوران بلان بعد سلسلة من النتائج غير الجيدة للفريق، في حين لم تُعلن عن تفاصيل ومدة التعاقد مع كوردوفا.
السيرة الذاتية لنيكولاس كوردوفا مدرب الريان الجديد
- استعانت إدارة الريان بالمدير الفني كوردوفا مدرب منتخب قطر تحت 23 سنة خلفان للفرنسي لوران بلان.
- نيكولاس كوردوفا مدرب الريان الجديد من مواليد تشيلي عام 1979 (43 عاما).
- بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم يلعب في خط الوسط.
- لعب في عدة اندية تشيلية.
- كلاعب له تجربة احترافية طويلة في الدوري الإيطالي حيث لعب لعدة اندية هناك من أشهرها بارما وباري وليفورنو وإسكولي.
- لعب نيكولاس كوردوفا لمنتخب تشيلي الأول.
- كوردوفا مدرب الريان بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب تشيلي تحت 20 سنة، كما درب منتخب فلسطين.
- كما درب بطل تشيلي سانتياجو و,ندررز، ونادي يونيفر سيتاريو البوليفي.
- في 2020 أختير مدربًا لمنتخب قطر الأولمبي.