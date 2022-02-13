من هو كوردوفا مدرب الريان الجديد؟

أعلنت إدارة نادي الريان عن تعيين المدير الفني التشيلي نيكولاس كوردوفا مدربًا للفريق الأول بالنادي خلفًا للفرنسي لوران بلان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لنيكولاس كوردوفا مدرب نادي الريان الجديد، كما نستعرض مسيرة هذا المدرب في عالم كرة القدم، وكانت إدارة نادي الريان قد اعلنت عن إقالة لوران بلان بعد سلسلة من النتائج غير الجيدة للفريق، في حين لم تُعلن عن تفاصيل ومدة التعاقد مع كوردوفا.

السيرة الذاتية لنيكولاس كوردوفا مدرب الريان الجديد