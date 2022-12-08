من هو كينجسلي إيدو لاعب العربي الكويتي؟

افتتح المهاجم النيجيري كينجسلي إيدو أهداف العربي في مباراته مع القادسية في قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022، تلك المباراة التي فاز فيها العربي بثلاثية دون رد، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم كينجسلي إيدو لاعب العربي الكويتي، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم الأرقام والمعلومات عن كينجسلي إيدو.
السيرة الذاتية للنيجيري كينجسلي إيدو لاعب العربي؟
- كينجسلي إيدو لاعب النادي العربي الكويتي من مواليد مدينة لاجوس عاصمة نيجيريا في عام 1996 (26 عامًأ).
- بدأ مسيرته الكروية مع عدد من أهم الأندية النيجيرية.
- انتقل كينجسلي إيدو إلى الصفاقسي التونسي عام 207 حتى 2021، لعب للنادي التونسي 48 مباراة وسجل 10 أهداف.
- خاض تجربة احترافية في نادي النجف العراقي.
- موسم 2021-2022 لعب لنادي العروبة الإماراتي 13 مباراة وسجل هدفين.
- في يناير 2022 انتقل كينجسلي إيدو للترجي التونسي.
- فسخ عقده بالتراضي مع الترجي، لينتقل في صفقة انتقال حر للعربي الكويتي في صيف 2022.