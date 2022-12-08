من هو كينجسلي إيدو لاعب العربي الكويتي؟

افتتح المهاجم النيجيري كينجسلي إيدو أهداف العربي في مباراته مع القادسية في قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022، تلك المباراة التي فاز فيها العربي بثلاثية دون رد، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهاجم كينجسلي إيدو لاعب العربي الكويتي، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم الأرقام والمعلومات عن كينجسلي إيدو.

السيرة الذاتية للنيجيري كينجسلي إيدو لاعب العربي؟