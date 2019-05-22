من هو لابا كودجو والسيرة الذاتية له.. وهل سيكون نجما ولاعبا جديدا في الأهلي المصري؟

من هو لابا كودجو لاعب الأهلي الجديد المرتقب هو سؤال الجميع الآن بعد ورود أنباء قوية تؤكد قرب انتقال اللاعب للأهلي المصري، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للاعب لابا كودجو ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها، وعدد الأهداف التي سجلها، ونبذة من ال cv الخاص به، هذا وقد أكدت عدة مصادر أن الأهلي القاهري توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب وسوف يتم التوقيع على العقود رسميا بعد انتهاء بطولة الكونفدرالية الأفريقية، يذكر أن عقد اللاعب مع نادي نهضة بركان ينتهي بنهاية الموسم الحالي وخلال الأيام القليلة القادمة.

من هو لابا كودجو والسيرة الذاتية له

لابا كودجو من مواليد لومي عاصمة توجو عام 1992 أي يبلغ من العمر الآن 27 عام، هو نجم الدوري المغربي وبطولة الكونفدرالية 2019 لهذا الموسم، فحتى الآن كودجو متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المغربي موسم 2019 برصيد 18 هدف بالتساوي مع الهداف المغربي القدير محسن ياجور، كما ينفرد بصدارة جدول هدافي بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019 برصيد 8 أهداف.

يلعب لابا كودجو لمنتخب توجو الأول منذ 2016، وكان ضمن قائمة المنتخب التوجولي في كأس أمم 2017، حيث لعب لمنتخب توجو 10 مباريات وسجل 6 أهداف، قبل الاحتراف في الدوري المغربي لعب كودجو لنادي بيتام بطل الجابون.