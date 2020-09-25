من هو لاست جيسي لاعب الهلال الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له last jesi

تعاقد نادي الهلال السوداني مع صانع الألعاب الزيمبابوي لاست جيسي في صفقة ضمن صفقات الهلال الصيفية 2020، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب لاست جيسي وتاريخه ومسيرته مع عالم كل القدم، والأندية التي لعب لها هذا اللاعب، وكان الهلال السوداني قد قدم لاست جيسي للجماهير يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، معلنًا عن توقيع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم للدفاع عن صفوف هلال أمدرمان.

من هو لاست جيسي لاعب الهلال الجديد والسيرة الذاتية له

تعتبر صفقة لاست جيسي، واحدة من أقوى صفقات الهلال السوداني في تسجيلات 2020 الصيفية، بعد ظهور هذا اللاعب بمظهر جيد مع فريق بلاتينيوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، حيث كان يلعب الهلال وبلاتينيوم في مجموعة واحدة بدوري الأبطال، ومن المرتقب أن يقدم لاست جيسي أداء لافت مع الهلال.

لاست جيسي لاعب الهلال الجديد من مواليد زيمبابوي عام 1995، يبلغ من العمر الآن 25 عامًا، يلعب في مركز صانع الألعاب، كان يلعب لنادي مانيكا الزيمبابوي، قبل أن ينتقل مؤخرًا إلى بلاتينيوم، وشارك مع بلاتينيوم في ثلاث مباريات في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا قبل أن ينتقل للهلال.