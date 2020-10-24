من هو لاسينا تراوري؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية للاعب أياكس البوركينابي Lassina Traore

بزع نجم المهاجم لاسينا تراوري عندما سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة تحت ألوان أياكس الهولندي وفي شباك في في فينلو في المباراة التي أنتهت بنتيجة 13-0، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للاعب لاسينا تراوري لاعب أياكس الهولندي، ومسيرته في عالم كرة القدم على الرغم من سنه الصغيرة، والأندية التي لعب لها، يبدو أن لاسينا تراوري سوف يكون نجمًا عالميًا في السنوات القادمة.

من هو لاسينا تراوري مهاجم أياكس والسيرة الذاتية له؟

هو لاسينا فرانك تراوري، وبخصوص جنسية لاسينا تراوري فهو من مواليد مدينة بوبوديولاسو في بوركينا فاسو، وهي ثاني أكبر المدن في تلك الدولة الأفريقية والعاصمة الاقتصادية لها، لاسينا تراوري لاعب أياكس من مواليد عام 2001 أي يبلغ من العمر الآن 19 عامًا، وبدأ هذا اللاعب مسيرة النجومية مع نادي رحيمو البوركينابي، قبل أن ينتقل في 2017 إلى بطل جنوب أفريقيا أياكس كيب تاون.

اسم المنتخب الذي يلعب له لاسينا تراوري لاعب أياكس

من السيرة الذاتية للاسينا تراوري لاعب أياكس نجد أنه انتقل لبطل هولندا عام 2019 في عقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، لعب في البداية لفريق أياكس الرديف، وبزغ نجمه بقوة، حيث سجل 21 هدف في 31 مباراة، وتم تصعيده لفريق أياكس الأول وسجل 9 أهداف من 16 مباراة حتى الآن، بخصوص المنتخب الذي يلعب له لاسينا تراوري، فهذا اللاعب يلعب لمنتخب بوركينا فاسو الأول منذ عام 2017.