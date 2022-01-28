من هو لويس دياز لاعب ليفربول الجديد المرتقب؟

اقترب نادي ليفربول كثيرا من حسم صفقة النجم الكولومبي لويس دياز إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للجناح لويس دياز لاعب ليفربول الجديد المنتظر، والأندية التي لعب لها من قبل، وأرقام وإنجازات لويس دياز، كان نادي بورتو قد طلب 60 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب، لكن النادي البرتغالي خفض عرضه عندما زاحم توتنهام ليفربول على ضم اللاعب، وأكدت مصادر أن اللاعب فضل الإنضمام لليفربول لمشاركته في دوري أبطال أوروبا، وأن عرض ليفربول لحسم تلك الصفقة هو 45 مليون يورو.
من هو لويس دياز لاعب ليفربول المرتقب؟
- لعب لويس دياز مع بورتو في النصف الأول من موسم 2021-2022 عدد 28 مباراة سجل 16 هدفًا وصنع 5.
- هو لويس فرناندو دياز مارولاندا، يلعب في مركز الجناح، من مواليد كولومبيا عام 1997 (25 عاما).
- بدأ لويس دياز لاعب ليفربول الجديد المرتقب مسيرته الكروية مع نادي برانكيلا في دوري الدرجة الثانية الكولومبي.
- انتقل إلى نادي جونيور الكولومبي ليحقق معه لقب الدوري الممتاز الكولومبي، وكأس كولومبيا وكأس السوبر الكولومبي، لعب لويس دياز لنادي جونيور 67 مباراة وسجل 15 هدفًا.
- في 2019 انضم لويس دياز لنادي بورتو البرتغالي مقابل 7 ملايين يورو،
- حقق مع بورتو ثنائية الدوري والكأس 2020.
- لعب لبورتو 77 مباراة سجل 26 هدفًا.
- يلعب لويس دياز لمنتخب كولومبيا الأول منذ 2018، سجل لمنتخب بلاده 7 أهداف من خلال 31 مشاركة.
- فاز بالحذاء الذهبي كهداف كأس كوبا أمريكا 2021 بالمشاركة مع ليونيل ميسي.
- فاز لويس دياز مع منتخب بلاده بالمركز الثالث في كوبا أمريكا 2021.