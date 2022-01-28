من هو لويس دياز لاعب ليفربول الجديد المرتقب؟

اقترب نادي ليفربول كثيرا من حسم صفقة النجم الكولومبي لويس دياز إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للجناح لويس دياز لاعب ليفربول الجديد المنتظر، والأندية التي لعب لها من قبل، وأرقام وإنجازات لويس دياز، كان نادي بورتو قد طلب 60 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب، لكن النادي البرتغالي خفض عرضه عندما زاحم توتنهام ليفربول على ضم اللاعب، وأكدت مصادر أن اللاعب فضل الإنضمام لليفربول لمشاركته في دوري أبطال أوروبا، وأن عرض ليفربول لحسم تلك الصفقة هو 45 مليون يورو.

من هو لويس دياز لاعب ليفربول المرتقب؟