أعلن نادي الدحيل القطري عن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب صبري لموشي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمدرب لويس كاسترو والأندية التي دربها من قبل، ومسيرته مع لعبة كرة القدم، كما نُقدم لكم كل إنجازات هذا المدرب القدير، وقد تعاقد الدحيل مع Luis Castro لمدة عام واحد.

من هو لويس كاسترو مدرب الدحيل الجديد؟

هو لويس مانويل ريبيرو كاسترو Alduhail new manager، من مواليد البرتغال عام 1961 (يبلغ من العمر 60 عامًا)، بدأ لويس كاسترو مسيرته مع لعبة كرة القدم كلاعب في مركز الظهير الأيمن، بدأ مدرب الدحيل الجديد مسيرته مع التدريب في عام 1998 مع نادي أجويدا البرتغالي، بعدها درب عدة أندية برتغالية وقدم مردود جيد، فتولى القيادة الفنية لرديف نادي بورتو وحقق معه دوري الرديف البرتغالي، بعدها تولى تدريب الفريق الأول بنادي بورتو.

بعدها تولى لويس كاسترو مدرب الدحيل الجديد تدريب عدة أندية برتغالية وهي: ريو أفي وتشافيز وفيتوريا جيماريش، بعدها تولى تدريب نادي شاختار دونتسك الأوكراني، وحقق لويس كاسترو مع شاختار لقب الدوري الأوكراني 2020.