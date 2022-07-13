من هو ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد الجديد المرتقب؟
أكدت تقارير رياضية اوروبية، أن مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز نجم نادي أياكس الهولندي، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمدافع ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد الجديد المرتقب، وأهم المعلومات عن مسيرته في عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها، وأهم إنجازات مارتينيز، قالت التقارير الصحفية أن صفقة ليساندرو مارتينيز سوف تكلف اليونايتد 46 مليون جنيه إسترليني إلى جانب حوافز مالية إضافية في حال تألق اللاعب.
من هو ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد الجديد المرتقب؟
- ليساندرو مارتينيز من مواليد الأرجنتين عام 1998 (24 عامًا)، يلعب في مركز قلب الدفاع.
- ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد الجديد المرتقب حصل على جائزة لاعب العام 2022 في نادي أياكس.
- مارتينيز لاعب دولي في منتخب الأرجنتين الأول ولعب له 7 مباريات، كما لعب من قبل لمنتخب الأرجنتين الأولمبي والشباب.
- في بداية مسيرته لعب لنادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، كما لعب لنادي ديفنسا خوستيكا الأرجنتيني.
- انتقل ليساندرو مارتينيز إلى أياكس الهولندي في 2019، لعب له 74 مباراة وسجل 6 أهداف.
- إنجازات ليساندرو مارتينيز: الفوز بكأس كوبا أمريكا 2021، الفوز بكأس الكونميبول 2022 (بطولة تجمع بين بطل أمريكا وبطل أوروبا)، الفوز بالدوري الهولندي مع أياكس مرتين، الفوز بكأس هولندا مرة.