أكدت تقارير رياضية اوروبية، أن مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز نجم نادي أياكس الهولندي، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمدافع ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد الجديد المرتقب، وأهم المعلومات عن مسيرته في عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها، وأهم إنجازات مارتينيز، قالت التقارير الصحفية أن صفقة ليساندرو مارتينيز سوف تكلف اليونايتد 46 مليون جنيه إسترليني إلى جانب حوافز مالية إضافية في حال تألق اللاعب.

من هو ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد الجديد المرتقب؟